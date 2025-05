Banda dello spaccio a Casoria, sconti di pena e scarcerazioni eccellenti

PUBBLICITÀ

Arrivano sconti di pena per il gruppo di narcos di Casoria. Il GUP del Tribunale di Napoli – Ufficio 6° – ha pronunciato sentenza di condanna all’esito del giudizio abbreviato che vedeva imputati capi e partecipi delle due associazioni dedite al narcotraffico nel comune di Casoria, che, sul finire del 2020 diedero vita ad una cruenta faida per la spartizione del territorio e dalla quale scaturì la morte dell’innocente Antimo Giarnieri.

Il giudice ha disatteso le richieste della DDA di Napoli ed ha accolto invece le richieste avanzate dall’intero collegio difensivo, riqualificando le condotte associative nell’ipotesi attenuata prevista dal decreto in materia di stupefacenti, ha escluso l’aggravante mafiosa ed ha modificato i capi di imputazione nell’ipotesi di piccolo spaccio.

Ecco nel dettaglio le pene:

– Sannino Ciro (noto come spavuzziel) la condanna è stata ad anni 4 mesi 8 di reclusione la richiesta di condanna ad anni 16 mesi 6 difeso dall’avv. Dario Carmine Procentese;

– Baratto Giovanni la condanna è stata di anni 3 mesi 4 di reclusione, la richiesta del P.M. di anni 16 mesi 6, difeso da Giuseppe Perfetto

– Piscopo Pasquale (noto come o gnocc) la condanna è stata di anni 2 mesi 2 di reclusione, la richiesta in requisitoria di anni 14 di reclusione, difeso dall’Avv. Dario Carmine Procentese;

– Lucci Ciro (figlio di Lucci Antonio storico affiliato Moccia) la condanna è stata di anni 2 di reclusione a fronte di una richiesta di anni 9, difeso dall’Avv. Mauro Zollo;

– Carella Vittorio la condanna è stata di anni 2 mentre il Pubblico Ministero aveva invocato una condanna ad anni 8 di reclusione, difeso dall’Avv. Andrea Scardamaglio;

– Piscopo Giorgio, condannato ad anni 4 mesi 6 di reclusione, la richiesta di pena invocata dal P.M. di anni 16, difeso dall’Avv. Domenico dello Iacono;

– Del Vecchio Mauro, condannato ad anni 1 mesi 4 di reclusione, la richiesta di pena per lui era di anni 11 di reclusione, difeso dall’avvocato Dario Carmine Procentese, per quest’ultimo il giudice ha disposto l’immediata liberazione

