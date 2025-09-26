PUBBLICITÀ
Barbiere arrestato a Casoria: marijuana nascosta tra le forbici

Tagliare capelli e tagliare droga? Pare fosse possibile, nel salone di un barbiere a Casoria.
O meglio, lo è stato fino a ieri pomeriggio, quando i Carabinieri gli hanno stretto le manette ai polsi. Le voci sul presunto “retrobottega” parallelo erano già arrivate sulla scrivania dei militari della stazione di Casoria. Quel barbiere non offre solo acconciature ma anche una pausa dai pensieri dall’aroma di marijuana.

Così è scattato il blitz: pochi minuti di intervento, tra forbici e clienti con gli occhi sbarrati.
Nel negozio, i carabinieri hanno sequestrato 69 grammi di erba, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Il titolare, un 49enne incensurato di Casavatore, è stato arrestato e dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio. E’ ora ai domiciliari, in attesa di giudizio. 

