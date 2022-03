Bebè in arrivo e matrimonio? L’indizio social di Anna Tatangelo e Livio Cori: fan impazziti

Anna Tatangelo e Livio Cori sempre più uniti. La cantante romana, storica ex compagna di Gigi D’Alessio, ha pubblicato un post su Instagram in compagnia dell’artista napoletano che lascia spazio ad ogni tipo di interpretazione. “Non importa chi ero o chi sarai perchè so che adesso siamo”, recita la didascalia a corredo di una foto che ritrae la giovane coppia. I fan si sono letteralmente scatenati, arrivado ad ipotizzare che dietro quelle parole si nascondano progetti ben più ambiziosi di un semplice fidanzamento, come quello di sposarsi o magari mettere alla luce un bebè.

“Innamorata è un parolone, però sto bene” diceva solo qualche mese fa Anna Tatangelo parlando della relazione con Livio Cori. Evidentemente, però, con il passare del tempo la relazione si è cementificata al punto che i due sono ora inseparabili.

«Ho fatto psicoterapia», la rivelazione di Anna Tatangelo dopo la rottura con Gigi D’Alessio

A distanza di tempo dalla rottura ufficiale, Anna Tatangelo è tornata a parlare del suo ex Gigi D’Alessio. La separazione con l’ormai ex marito ha significato, per la cantante, un periodo molto difficile. Raggiunta dal magazine Gente, l’artista ha rilasciato importanti dichiarazioni.

“La stabilità economica? Anche quella è fondamentale se vuoi fare un cambiamento. Io l’ho fatto. Mi sono comprata la mia casa e dico grazie ogni volta che ci entro perché è un qualcosa che mi sono fatta io, da sola”. “La psicoterapia – ha raccontato – mi ha aiutato a concentrarmi su me stessa e su ciò che mi fa stare bene. Sembra una frase fatta, ma riuscire a farlo è davvero difficile. Ed è lì che poi trovi la forza per rinascere”.