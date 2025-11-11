PUBBLICITÀ
Beccato a vendere droga durante la movida, 19enne in manette ad Acerra

Gianluca Spina
Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti. Nella serata di sabato, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 19enne egiziano con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale. In particolare, gli agenti del Commissariato di Acerra, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Alessandro Manzoni, hanno notato il predetto che, in cambio di denaro, ha consegnato qualcosa ad una persona che si è poi allontanata frettolosamente.

I poliziotti, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato, con non poche difficoltà, il prevenuto, trovandolo in possesso di 10 bustine di hashish, di una bustina di marijuana e di 35 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa. Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.

