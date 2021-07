Belen Rodriguez, nella notte in cui l’Italia vinceva gli Europei di calcio, ha partorito la piccola Luna Marì. Finalmente è arrivato via social l’annuncio che milioni di follower stavano aspettando. L’argentina ha dato alla luce Luna Marì, la sua seconda figlia e prima avuta dal compagno Antonino Spinalbese. Nel cuore della notte ha postato nelle Stories la foto di un piedino calzato in una scarpina rosa e ha scritto: “C’è qualcuno che è nato adesso”.

La Rodriguez, già mamma di Santiago, avuto dall’ex Stefano De Martino, aveva messo in allerta i follower già nel pomeriggio con stories sibilline. Aveva postato il video di un viaggio in auto insieme a sua madre Veronica Cozzani e al compagno. Non ha svelato la destinazione, ma la faccia tesa di Spinalbese non lasciavano dubbi sul fatto che fossero diretti all’ospedale di Padova, dove Luna Marì è venuta alla luce qualche ora dopo.

Belen Rodriguez, la confessione su Antonino

“All’inizio avrei voluto non fosse stato così giovane” – ha confessato Belen Rodriguez in merito all’età anagrafica di Antonino Spinalbese, più giovane di lei di 9 anni – “Il problema è che quando ci ho pensato era troppo tardi per tornare indietro e smettere di frequentarlo sarebbe stato difficile, ma non è stato questo a convincermi di rimanere con lui, ma lo è stato il fatto che me ne sono accorta di quanto fosse uomo e di quanto in realtà la bimba fossi io. Ecco lui mi fa sentire una bambina al sicuro, e questo non ha prezzo o età per me”.

La rivelazione: “Prima di Luna Marie ho perso un bambino”

In una passata intervista a Verissimo la conduttrice e modella si è lasciata andare a una confessione intima: «Ero rimasta incinta per sbaglio. Quando io e Antonino lo abbiamo scoperto eravamo basiti che fosse accaduto. Non ce lo aspettavamo, anche perché era veramente troppo presto. Poi abbiamo capito che non era così male perché eravamo follemente innamorati».

Ha poi rivelato. «Purtroppo dopo quattro giorni ho perso il bambino. Siamo stati malissimo. Questo ci ha fatto capire però che desideravamo tantissimo un figlio. Fortunatamente, il mese dopo è arrivato». Ora Belen e Antonino, fotografati felici insieme in un parco milanese dal settimanale “Chi”, sono pronti per accogliere Luna Marie.