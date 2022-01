Bimbo di 2 anni gettato in mare dalla mamma nel Napoletano, la donna è sotto interrogatorio

Un bambino di 2 anni è morto, annegato in mare, a Torre del Greco. E’ accaduto ieri sera, intorno alle 22.30, in via Calastro, località Scala. Il piccolo era in compagnia della madre Ancora da accertare l’esatta dinamica di quanto avvenuto. I Carabinieri, che indagano sul caso, e il pm della Procura di Torre Annunziata, competente sul territorio, stanno interrogando la donna. Secondo quanto riferito da alcune persone presenti sul posto, la donna avrebbe manifestato intenti suicidi.

Secondo testimoni la mamma avrebbe tentato di suicidarsi col bimbo, lo avrebbe lanciato in acqua per poi lanciarsi ma sarebbe stata fermata appena in tempo. Non sono bastati i soccorsi, invece, per salvare il bambino. Indagano i carabinieri e il pm della procura di Torre Annunziata, interrogando la madre e alcuni presenti.

La salma del bambino è stata intanto posta sotto sequestro e ora è a disposizione dell’autorità giudiziaria. Un atto dovuto, in attesa di conoscere gli esiti delle indagini sul caso. Gli inquirenti hanno disposto anche il sequestro della parte della spiaggia prospiciente la porzione di mare dove è stato recuperato il corpo senza vita del piccolo.