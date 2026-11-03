Blitz al Parco Fontana Blu, beccato con un fucile ‘fantasma’ e un sigillo notarile

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La Polizia di Stato di Caserta ha arrestato un uomo di 43 anni, residente a Castel Volturno e già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di detenzione illegale di arma da fuoco alterata.

L’operazione è stata condotta dagli agenti della Sezione di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Castel Volturno, nell’ambito di un’attività investigativa delegata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

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I poliziotti hanno eseguito una serie di perquisizioni presso l’abitazione dell’uomo e in alcuni locali adibiti a ufficio e deposito, situati all’interno del Parco Fontana Blue, a Castel Volturno.

Fucile fantasma e un sigillo notarile

Nel corso delle operazioni, all’interno di uno dei depositi, gli agenti hanno rinvenuto un fucile da caccia Beretta, calibro 12, con la canna modificata mediante un taglio che ne aveva sensibilmente ridotto la lunghezza. Una modifica che rendeva l’arma più facilmente maneggiabile e occultabile, aumentandone la pericolosità. Gli accertamenti effettuati hanno inoltre permesso di verificare che l’arma non risultava censita e che, allo stato, non è stato possibile ricostruirne la provenienza.

Le perquisizioni sono state successivamente estese agli altri locali nella disponibilità dell’uomo. Qui gli agenti hanno rinvenuto una scatola contenente 16 cartucce calibro 12/70, due targhe automobilistiche palesemente contraffatte e un sigillo notarile.

Ulteriori verifiche hanno consentito di accertare che il sigillo risultava oggetto di una denuncia di furto presentata nel marzo 2025 dalla professionista che ne era titolare. Tutto il materiale rinvenuto, compresi il fucile e le munizioni, è stato sottoposto a sequestro. Al termine degli accertamenti, il 43enne è stato arrestato