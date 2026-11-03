Jet privato precipitato in Usa: morti il padre, la madre, i figli e gli amici

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Durante il volo, l’equipaggio del Learjet aveva segnalato la presenza di ghiaccio, turbolenze e precipitazioni, chiedendo quindi l’autorizzazione a salire a una quota superiore. Poco dopo quella richiesta, il velivolo ha cominciato a perdere quota: l’equipaggio ha riferito una discesa di circa 20.000 piedi al minuto. Secondo quanto emerso, ai comandi c’erano il comandante Jeff Gregory, 55 anni, e la copilota Nathalia Gadelha Filgueiras, 20 anni. Dopo lo schianto, le autorità locali hanno dichiarato di aver trovato “pezzi di aereo ovunque”.

Chi è Adam Robinson

Imprenditore tecnologico di 44 anni con base ad Austin, Adam Robinson è morto nello schianto di un jet privato in Florida. Nessuna delle nove persone a bordo è sopravvissuta. Il velivolo Learjet 60 era diretto sull’isola di Eleuthera nelle Bahamas. Secondo quanto riferito, lui viaggiava insieme alla moglie Helen Sharp, di 40 anni, ai loro due figli piccoli, alla tata di famiglia e a due cari amici. Robinson aveva anche intrapreso una carriera nell’aviazione.

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