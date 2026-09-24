Blitz allo Chalet Bakù, 30enne fermato con armi e droga

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A poche ore dall’agguato costato il ferimento del 23enne Antonio Lucenti lo Stato fa sentire la sua voce nella periferia nord di Napoli con uno spettacolare blitz avvenuto nella zona dello Chalet Bakù di Scampia. A finire in manette in quello che viene considerato il feudo del clan Raia è stato il 30enne Nico Macchia: ad arrestarlo i carabinieri della stazione Scampia insieme a quelli del Nucleo operativo Stella. I militari hanno bussato alla porta del 30enne dove hanno trovato una pistola pronta a sparare e della droga. L’intervento è scattato in via Federico Fellini alle prime ore di questa mattina: all’interno dell’appartamento di Macchia sono state rinvenute una pistola Beretta calibro 7,65 con matricola abrasa, 92 grammi di hashish, 20 grammi di crack e diverse dosi di eroina oltre che un bilancino di precisione. Per Macchia sono così scattate le manette ed è finito dritto a Poggioreale dove affronterà l’udienza di convalida.