Morte di Antonio Nardi, c’è un video della rissa prima dello schianto fatale

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Fuga o tragico incidente? Sono questi gli interrogativi che provano a dipanare gli uomini della polizia locale impegnati nelle indagini sulla morte di Antonio Nardi, il 26enne morto in via Nuova Detta Casoria dopo uno schianto in scooter insieme a due suoi amici poi fuggiti. In sella al motociclo, secondo quanto ricostruito nelle prime ore dagli investigatori, viaggiavano tre persone, tutte con il casco. Alla vista di una pattuglia della Polizia Municipale il conducente avrebbe accelerato, dando origine a una fuga. Subito dopo sarebbe accaduto il tragico schianto con Nardi che avrebbe battuto violentemente in terra. Trasportato d’urgenza all’Ospedale del Mare il 26enne è morto a causa delle gravissime lesioni riportate nell’impatto. È soprattutto quello che è successo nei minuti precedenti allo schianto a rappresentare il punto centrale dell’inchiesta. Gli agenti della sezione Infortunistica stradale della Polizia Locale di Napoli stanno cercando di ricostruire ogni passaggio della vicenda: da dove provenisse lo scooter, perché il conducente abbia deciso di accelerare alla vista della pattuglia e, soprattutto, che cosa avesse determinato la fuga. Nelle ultime ore le indagini sembrerebbero aver subito un’accelerazione con un inedito retroscena: poco prima dello schianto infatti vi sarebbe stata una rissa che potrebbe aver innescato la rocambolesca fuga dei tre. Dunque non una rapina come si era inizialmente pensato ma uno ‘sgarro’ fatto a qualcuno che avrebbe pesantemente reagito. A testimonianza c’è un video che ha ripreso la scena della rissa e che è stato acquisito dagli organi inquirenti

Si cercano gli amici di Nardi

Gli investigatori stanno cercando riscontri attraverso le testimonianze, gli eventuali filmati delle telecamere presenti nella zona e gli altri elementi raccolti durante i rilievi. Non si abbandona del tutto la pista della rapina anche se inserita in un ‘contesto’ diverso. Secondo le prime ricostruzioni, dopo la caduta gli altri due occupanti dello scooter si sarebbero allontanati facendo perdere le proprie tracce. Anche questo elemento viene esaminato dagli investigatori nel tentativo di ricostruire il quadro complessivo. Si cercano poi gli altri due occupanti del motociclo, da loro bisognerà partire per riannodare i fili di una vicenda ancora tutta da definire.

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