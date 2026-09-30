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Blitz nel bar a Qualiano, scoperto il furto di corrente da 181mila euro

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
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I carabinieri della stazione di Giugliano hanno denunciato 5 persone per furto di energia elettrica. Tutti residenti in altrettante
I carabinieri della stazione di Giugliano hanno denunciato 5 persone per furto di energia elettrica. Tutti residenti in altrettante
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Cinque anni senza corrente elettrica ma con frigoriferi, cassa, fornetti e macchina per il caffè perfettamente funzionanti e attivi.
Non è un miracolo della scienza né un bar che ha intrapreso una transizione energetica verso fonti rinnovabili. E’ solo un’attività collegata alla rete elettrica abusivamente, senza contatore e contratto da 1825 giorni.

A scoprirlo i carabinieri della stazione di Qualiano, in un locale che affaccia sulla Circumvallazione Esterna. Secondo quanto documentato con la collaborazione di personale Enel, il gestore del bar avrebbe prelevato corrente per oltre 181mila euro, senza mai versare un soldo. L’uomo, 39enne di Trentola Ducenta, è stato denunciato per furto di energia elettrica.

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