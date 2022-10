Blitz nel Parco Verde a Caivano, perquisiti decine di appartamenti: sequestrato un autolavaggio

Questa mattina i carabinieri della compagnia di Caivano, quelli del reggimento Puglia, delle aliquote di primo intervento e del comando tutela forestale hanno eseguito svariate perquisizioni in appartamenti del Parco Verde, ritenuti potenziali basi per lo spaccio. Una delle abitazioni è stata sequestrata perché occupata abusivamente. Sequestrato anche un autolavaggio non autorizzato, denunciato l’uomo che lo gestiva.

E ancora questa mattina i militari hanno supportato il comune di Caivano nella riqualifica di un’area verde divenuta discarica a cielo aperto. A partire da domani l’area ospiterà nuove piante e alberi, così da restituire alla cittadinanza un luogo di ritrovo. Durante il servizio sono state abbattute alcune strutture abusive e rilevati allacci non autorizzati alla rete idrica.