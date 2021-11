Blitz nel rione Salicelle, lo spaccio nelle mani di due giovani insospettabili

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Afragola, durante un servizio di contrasto allo spaccio di stupefacenti, hanno notato in via Salicelle ad Afragola due giovani incensurati a bordo di uno scooter che stavano scambiando qualcosa con una persona a bordo di un’auto in cambio di denaro. I poliziotti li hanno raggiunti e bloccati trovando gli spacciatori in possesso di 19 stecche di hashish del peso di 34 grammi circa, di 11 involucri con 5 grammi circa di cocaina, di 13 bustine contenenti 17 grammi circa di marijuana e di 40 euro, mentre l’acquirente è riuscito a far perdere le proprie tracce.

Due afragolesi di 19 e 18, senza nessun precedente, anni sono stati arrestati per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente e il 18enne è stato altresì sanzionato per guida senza patente poiché mai conseguita; infine, il motociclo è stato sottoposto a sequestro.

Il precedente blitz nel rione Salicelle

Nel Rione Salicelle di Afragola, in provincia di Napoli, l’amministrazione comunale, assistita dalle forze dell’ordine, ha provveduto alla rimozione di una cappella celebrativa abusiva, posta su suolo pubblico, dedicata ad una famiglia ritenuta riconducibile al clan camorristico Moccia. Il programma di interventi, avviato a seguito di operazione concordata in apposito tavolo tecnico, in ottemperanza agli esiti del Comitato ordine e sicurezza pubblica dell’area metropolitana del 4 marzo scorso, proseguirà nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, con la finalità di ripristinare il rispetto della legalità con la progressiva rimozione di manufatti o altri simboli che insistono abusivamente sulla pubblica via, ferma restando l’eventuale sussistenza di specifici reati.