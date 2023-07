Blitz sui Monti Lattari: sequestrate droga, cartucce e 4 “palle di fuoco”

PUBBLICITÀ

‘Continuum Bellum’ è il nome dell’operazione dei Carabinieri che da settimane sta stringendo nella morsa i Monti Lattari e i comuni dell’area stabiese. Questa volta i militari della compagnia di Castellammare di Stabia e quelli dello Squadrone Eliportato cacciatori di Puglia hanno arrestato un 39enne di Agerola già noto alle forze dell’ordine.

In un casolare di sua proprietà, rinvenuti 70 grammi di marijuana e 4 “palle di fuoco”, botti pirotecnici il cui uso è soggetto ad autorizzazioni. Durante le perquisizioni, i carabinieri hanno trovato anche 5 cartucce di calibro 6,35 e 7,65. L’uomo è finito in manette ed è ora ai domiciliari in attesa di giudizio.

PUBBLICITÀ