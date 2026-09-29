Bomba ecologica a Frattamaggiore, sequestrate un’officina e una discarica

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La Polizia Metropolitana di Napoli ha sequestrato un’officina meccanica a Frattamaggiore, risultata priva delle autorizzazioni ambientali necessarie allo svolgimento dell’attività. Nel corso del controllo sono stati identificati tre soggetti, uno dei quali è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria, mentre è stata accertata la presenza di un lavoratore non regolarmente inquadrato.

Gli agenti hanno accertato che l’officina era sprovvista dell’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali. Mancava inoltre l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l’attività di saldatura e per i fumi dei veicoli in riparazione, convogliati in un aspiratore con recapito finale direttamente all’esterno dell’officina, privo di qualsiasi sistema di depurazione, in violazione del Testo Unico Ambiente (D.Lgs. 152/2006).

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Sono stati sottoposti a sequestro anche due veicoli, parcheggiati nelle vicinanze e riconducibili all’attività, pieni di rifiuti: parti meccaniche, batterie, radiatori e oli di vario genere. Uno dei due mezzi è di proprietà del titolare dell’officina.

Le attività sono seguite dal Comandante della Polizia Metropolitana, Lucia Rea, in linea con le indicazioni emerse nel Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, e rientrano nell’azione di controllo del territorio promossa con l’Action Day per la Terra dei Fuochi presso la Cabina di Regia della Prefettura.