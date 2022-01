Paura nel Napoletano, bomba esplode davanti la saracinesca di un negozio

A Frattaminore verso le 4 di questa mattina i Carabinieri sono intervenuti in Via Giuseppe Di Vittorio nr. 19. Poco prima ignoti avevano fatto esplodere un ordigno artigianale dal basso potenziale davanti alla serranda di un esercizio commerciale – un centro estetico. Lievi i danni alla saracinesca. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Giugliano.

Paura in provincia di Napoli, bomba carta fa esplodere l’auto di un 26enne [ARTICOLO 2 GENNAIO 2022]

Questa notte verso le 3 a Terzigno i Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Torre Annunziata – allertati dal 112 – sono intervenuti a via nazionale 129 per l’esplosione di un ordigno.

Un’auto di un 26enne incensurato era stata incendiata. Sul posto i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Sembrerebbe che l’incendio sia stato causato dall’esplosione di una bomba carta.

Indagini in corso da parte dei Carabinieri della compagnia di Torre Annunziata.