Ordigni all’Istituto Nautico, il sindaco Manfredi: “Si faccia piena luce sull’accaduto”

PUBBLICITÀ

Questa mattina i carabinieri della compagnia Bagnoli sono intervenuti a via di Pozzuoli. Poco prima, personale delle pulizie aveva rinvenuto 2 ordigni artigianali nascosti nel cancello perimetrale dell’istituto tecnico nautico e professionale per industria e artigianato a due passi da piazzetta Bagnoli. Gli ordigni – sequestrati dal nucleo artificieri del comando provinciale di Napoli – erano costituiti rispettivamente da 3 e 4 kobra legati tra loro con del nastro isolante. Area bonificata. L’istituto non è stato evacuato. Indagini in corso.

Ordigni all’Istituto Nautico. Il sindaco metropolitano Manfredi: “Fare piena luce su quanto accaduto”

“A nome di tutta la Città ringrazio il Prefetto Michele di Bari e le forze dell’ordine per l’importante intervento svolto stamattina all’Istituto nautico di Bagnoli, dove sono stati rinvenuti due ordigni artigianali fortunatamente senza conseguenze per studenti, personale scolastico e residenti. Senza creare allarmismi, l’attenzione su episodi di questo tipo deve essere massima: confido negli investigatori affinché si faccia piena luce su quanto accaduto. Tutta la Napoli che crede fortemente nei principi di legalità e civiltà è chiamata a presidiare ogni forma di espressione democratica”. Così il sindaco di Napoli e della Città Metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi.

PUBBLICITÀ

L’istituto tecnico nautico e professionale per industria e artigianato “Duca degli Abruzzi” è uno degli edifici scolastici di competenza della Città Metropolitana di Napoli e si trova a due passi da piazzetta Bagnoli, nell’area occidentale della città.