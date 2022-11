Bruce Lee, dopo 50 anni la verità sulla morte del re delle arti marziali

In seguito a delle approfondite ricerche pubblicate nel numero di dicembre del Clinical Kidney Journal vengono finalmente svelate le cause che hanno condotto Bruce Lee, uno dei volti più celebri del cinema, e una delle leggende delle arti marziali, alla morte. Il motivo fu una disfunzione renale.

Dopo tempo la verità sulla morte di Bruce Lee

All’epoca i medici stimarono che la motivazione della morte di Bruce Lee fosse da ricongiungere all’insorgenza di un edema celebrale. Ad oggi, però, la verità pare essere un’altra. Secondo gli studi condotti e pubblicati sulla rivista Clinical Kidney Journal, infatti, le problematiche che, nel luglio del 1973 condussero uno degli uomini più famosi di sempre alla morte, sono riconducibili ad una disfunzione renale. Per ‘disfunzione renale’ gli specialisti spagnoli intendevano in modo più elementare l’incapacità di espellere abbastanza acqua. Questi hanno diagnosticato a Bruce Lee l’iponatriemia. Con questa patologia intendono identificare una concentrazione di sodio estremamente bassa, fuori dalla norma. Tale condizione insorge in tutti quei soggetti che presentano un quantitativo di acqua troppo alto all’interno del loro corpo.

La risposta di altri istituti di ricerca in merito alle scoperte

La celebre Mayo Clinic organizzazione no profit che si fonda sulla pratica e la ricerca medica ha di conseguenza divulgato le sue considerazioni. Il sodio, infatti, come spiega la Mayo Clinic, presenta la funzionalità di regolare la quantità d’acqua che circonda le cellule e che si trova all’interno di esse. “Se in effetti considerassimo che le cause che hanno condotto Bruce Lee alla morte siano da vedere in una disfunzione renale e quindi nell’incapacità di espellere una dose d’acqua sufficiente per mantenere l’omeostasi, potremo avere la conferma dell’insorgenza dell’iponatriemia. Gli effetti collaterali che questa disfunzione renale può coinvolgere sono svariati. Tra questi riscontriamo infatti anche l’edema cerebrale e un’inevitabile morte in poche ore se l’eccessiva quantità di acqua non è espulsa dall’escrezione del liquido nelle urine”. Spiega la Mayo Clinic riferendosi al caso di Bruce Lee.