Le Fonti Awards 2026: Valerio Scoppa nominato CEO dell’anno nel settore sanitario

Un riconoscimento senza precedenti quello che è stato consegnato sul palco de Le Fonti Awards in occasione della XVI edizione, nella prestigiosa cornice di Palazzo Mezzanotte a Milano. v

In passato il Centro Aktis Diagnostica e Terapia S.p.A. è stato tra i protagonisti di questo prestigioso premio dedicato alle eccellenze aziendali. Quest’anno, però, è arrivata una bellissima sorpresa: Valerio Scoppa, amministratore unico del centro diagnostico, ha ricevuto il riconoscimento come CEO dell’anno per Innovazione e Leadership nel settore sanitario. Un premio che conferma il suo rilevante ruolo manageriale nella crescita dell’azienda nel panorama sanitario nazionale e che ne rafforza il posizionamento tra le eccellenze italiane del settore.

Una realtà, quella del Centro Aktis, capace di offrire servizi sanitari di elevata qualità, attraverso tecnologie all’avanguardia, percorsi diagnostici innovativi e un’organizzazione orientata alla centralità del paziente.

Con un network di oltre 10,5 milioni di professionisti e una presenza consolidata, il premio Le Fonti Awards rappresenta oggi un importante asset reputazionale riconosciuto nei mercati globali.

“Sono orgoglioso e felice di ricevere questo premio – spiega emozionato Scoppa –. È un riconoscimento che sento di condividere con tutti i dipendenti e i collaboratori del Centro Aktis, perché dietro questo risultato c’è il lavoro quotidiano di una squadra straordinaria. È il frutto di impegno, dedizione e costanza, ma soprattutto della passione con cui ogni giorno cerchiamo di dare il meglio alle persone che si affidano a noi. Un pensiero va a mio padre, il nostro fondatore, che ha dato vita a questa splendida realtà. Questo premio rappresenta uno stimolo ulteriore a continuare su questa strada, con lo stesso entusiasmo e la stessa responsabilità, guardando al futuro con ancora più determinazione”.

