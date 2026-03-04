Buongiorno fiducioso sul ritorno di De Bruyne: “Sta bene fisicamente”

PUBBLICITÀ

Nelle scorse ore Alessandro Buongiorno è intervenuto ai microfoni di Radio CRC parlando del momento vissuto in casa Napoli. Il centrale azzurro nel corso dell’intervista ha speso parole importanti anche sul recupero di Kevin De Bruyne e sul ritorno al gol di Romelu Lukaku: “Kevin l’ho visto molto bene anche a livello fisico con grande carica e voglia. Speriamo possa darci un aiuto come ha fatto in passato. Siamo tutti contentissimi anche per Big Rom. Per lui è stato un periodo delicatissimo. Lui è un calciatore fondamentale per la squadra non solo per l’aspetto tecnico ma anche per il suo carisma e la personalità. Speriamo che anche lui possa darci una grande mano”.

Buongiorno: “Col Torino sarà una gara speciale”

L’ex difensore granata, nel corso dell’intervista rilasciata all’emittente partner della SSC Napoli. si è detto emozionato nell’affrontare la sua ex squadra: “Per me questa sarà una gara speciale, già da quando abbiamo giocato a Torino. E’ stata una parte fondamentale della mia vita e sarò contento di ritrovare tutte le persone che ho conosciuto nel corso degli anni lì. Sarà una gara difficilissima e con molti duelli a centrocampo, ma grazie all’aiuto del Maradona cercheremo di vincere”.



“Vogliamo un futuro dove tutti remano nella stessa direzione. I giocatori devono dare il 100%, qui c’è voglia, spirito e unione. Stiamo lavorando per migliorarci e avere il miglior Napoli possibile”. Continua Buongiorno che si dichiara ambizione sul futuro e ribadisce: “In questi anni ho giocato sia centrale che terzo di difesa. Da centrale ovviamente devi marcare e stare sull’uomo, mi piace molto ma amo anche partecipare alla fase offensiva. Nel match contro il Verona avremmo dovuto difendere meglio il limite dell’area. In generale credo che sui calci piazzati sia più una questione di attenzione di che vere e proprie posizioni”.

Il centrale azzurro si è laureato

“Mi sono laureato in Management dello sport. Questo è un traguardo importantissimo del quale sono molto orgoglioso. Dico sempre che lo studio e la cultura permettono a noi giocatori di migliorarci anche in campo nelle letture e nel pensiero”, ha dichiarato Buongiorno sul bel traguardo raggiunto.