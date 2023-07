Tragica scoperta nel centro sportivo a Caivano, trovato un cadavere

PUBBLICITÀ

Stasera i Carabinieri della locale compagnia sono intervenuti nel centro sportivo abbandonato Delfinia dove è stato trovato il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione. Indagini in corso coordinate dalla procura di Napoli nord con il pm che è sul posto.

CADAVERE TROVATO A NAPOLI

E’ di una donna il corpo senza vita trovato a Posillipo. Lo hanno constatato il medico legale e i Carabinieri della sezione rilievi del nucleo investigativo di Napoli, una volta mosso il cadavere e tolto il cappuccio di felpa che indossava. La donna non aveva con sé alcun documento e quindi non è stato possibile identificarla fino ad ora. Sul corpo non sono stati notati segni di violenza.

Il corpo è stato rinvenuto lo scorso aprile all’interno di un giardino in via San Pietro ai Due Frati nel quartiere Posillipo a Napoli (ex circolo delle Poste), aveva la testa coperta da un cappuccio ed inizialmente si era pensato ad un uomo sui 45/50 anni. A trovare il cadavere è stato un muratore che stava facendo dei lavori in uno stabile e che ha avvertito le forze dell’ordine.