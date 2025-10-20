PUBBLICITÀ
Goodnews

Calvizzano fa festa al 10eLotto, vinti 10mila euro dopo l’ultima estrazione

La Campania è stata la regina delle estrazioni del Lotto e del 10eLotto del weekend appena trascorso. In totale le vincite hanno raggiunto i 384.000 euro.

Il concorso dello scorso venerdì – riporta l’Agenzia Agimeg – ha premiato Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno, con due terni secchi rispettivamente da 225.000 euro e 135.000 euro centrati con due giocate gemelle con i numeri 57-79-80 sulla Ruota di Roma. Entrambe le giocate sono state realizzate nella ricevitoria di via Marco Polo, potrebbe trattarsi quindi dello stesso fortunato giocatore.

A Calvizzano, in provincia di Napoli, sono stati vinti 10.000 euro grazie a ‘6’ numeri Extra centrati in un’estrazione frequente. Altri 9.000 euro sono stati vinti a Napoli grazie a un ‘3’ centrato in un’estrazione frequente. Infine, a Trentola Ducenta, in provincia di Caserta, sono stati vinti 5.000 euro con un ‘8’ Doppio Numero Oro in un’estrazione frequente.

