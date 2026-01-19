PUBBLICITÀ
Calvizzano piange la scomparsa di Anna Maria Visconti, addio all’amata dottoressa

Nicola Avolio
Lutto a Calvizzano per la scomparsa della dottoressa Anna Maria Visconti. Medico di base, era molto conosciuta e stimata a Calvizzano e dintorni: con responsabilità quotidiana, impegno, dedizione e umanità, era diventata la dottoressa di tutti riuscendo ad entrare nel cuore delle persone.

A comunicarne il decesso, il sindaco di Calvizzano Giacomo Pirozzi, che attraverso un post su Facebook scrive:

“Con immenso dolore ho appreso della scomparsa della Dott.ssa Anna Maria Visconti, medico di base. La saluto non solo come Sindaco, ma anche come collega: chi svolge questo lavoro conosce il peso e la bellezza di una professione fatta di responsabilità quotidiana, ascolto, presenza costante. La Dott.ssa Visconti ha incarnato tutto questo con competenza, dedizione e umanità, diventando un punto di riferimento per tante famiglie del nostro territorio. A nome dell’Amministrazione Comunale e dell’intera comunità, e personalmente come collega, esprimo le più sincere condoglianze ai familiari e a tutti coloro che oggi la piangono”.

