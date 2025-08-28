PUBBLICITÀ
Cambia lo speaker del Maradona: addio a Decibel Bellini, arriva… Geolier

Grandi novità in arrivo allo Stadio Diego Armando Maradona per la nuova stagione calcistica. A partire dalla gara interna contro il Cagliari, in programma sabato 30 agosto, i tifosi azzurri troveranno una nuova atmosfera ad accoglierli: cambia infatti la gestione dell’intrattenimento nello stadio di Fuorigrotta.

Non ci sarà più Daniele “Decibel” Bellini a scaldare il pubblico con la sua voce iconica. La SSC Napoli ha annunciato una partnership con Golden Boys, l’agenzia fondata dai fratelli Gaetano ed Emanuele Palumbo – quest’ultimo meglio conosciuto con il nome d’arte Geolier – per la cura dell’intera direzione artistica del matchday.

Con questo accordo, Golden Boys si occuperà di tutto ciò che riguarda l’intrattenimento durante le partite casalinghe: dal dj set al palinsesto musicale, fino all’organizzazione degli ospiti e dei momenti di animazione pre-partita.

La decisione è stata di fatto ufficializzata anche da Decibel Bellini con una storia Ig pubblicata poco fa: “Qualsiasi cosa succeda sappiate che ho fatto sempre il massimo e ho portato rispetto a tutti. Ho sempre dato tutto me stesso senza risparmiarmi mai. A volte, però, fare il massimo non basta”.

Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it
InterNapoli.it è il primo quotidiano on-line dell'area a nord di Napoli che informa in modo preciso e puntuale l'hinterland del capoluogo partenopeo.

