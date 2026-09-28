Camilla investe il bimbo di 5 anni, si indaga sulla vendetta contro l’ex

PUBBLICITÀ

Si chiama Camilla D’Alessandra la 24enne barista che, alla guida della sua Panda, ha investito un bimbo di 5 anni mentre stava attraversando la strada insieme al padre. “Era la mia ex, l’ha fatto apposta“, avrebbe detto l’uomo secondo quanto riportato dal Corriere della Sera. L’episodio è accaduto tra le strade del quartiere San Donato a Torino, intorno alle 22.30. La Fiat Panda colpisce il bambino di cinque anni e termina la sua corsa contro un’auto in sosta; la ragazza tenta poi di fuggire, ma viene bloccata dai passanti.

Il bimbo ha riportato ferite guaribili in 40 giorni. Tra il padre del minorenne e Camilla c’era stata una relazione sentimentale. Sabato pomeriggio la ragazza avrebbe iniziato a mandare messaggi allo smartphone dell’uomo, per poi incontrarlo per un chiarimento verso le 22. A quanto pare, nel corso della discussione gli avrebbe sferrato due schiaffi; poi è salita a bordo dell’auto, ha aspettato che l’uomo attraversasse la strada insieme ai due figli e alla moglie e ha accelerato, travolgendo il piccolo.

PUBBLICITÀ

“Non ho ancora parlato con la mia assistita – spiega Cristian Scaramozzino, avvocato della ragazza fermata – ma, innanzi tutto, bisognerà stabilire se non si sia trattato di un semplice incidente, senza alcuna volontà da parte sua di investire qualcuno”. E aggiunge: “Un gesto del genere non corrisponde al carattere della ragazza che, anni fa, quando era ancora minorenne, trovò il coraggio di denuncia il suo stalker che la tormentava da due anni, affrontando anche un processo nel quale l’imputato venne poi condannato“.