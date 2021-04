Consueta stampa del venerdì del Presidente Vincenzo De Luca:

“La Campania è una regione attestata sul vigore, per combattere l’inefficienza, la cialtroneria e la clientela. Il sud di oggi è fatto di amministrazioni pubbliche che accumulano miliardi di debiti, ma anche di classi dirigenti dinamiche pronte ad accettare la sfida“. Il governatore così rilancia la polemica sulla distribuzione dei fondi del Pnrr.

“Ma ci sono due criticità. E’ stato detto che il Sud riceverà il 41% delle risorse, ma questo è il risultato di un trasferimento di risorse, non fa parte dei fondi destinati al piano di rilancio. Se vogliamo equilibrare Nord e Sud dobbiamo fare l’operazione che ha fatto Berlino dopo la caduta del muro“.

“Prima di fare considerazioni sulla situazione Covid, vorrei dire delle cose sull’approvazione del Pnrr. Questo piano di rilancio può contare su una massa finanziaria enorme, questo è un successo del Governo Italiano. Questa è un’occasione unica per il rilancio economico e per la modernizzazione del paese, ma anche per l’equilibrio tra Nord e Sud“. Così De Luca inizia la sua diretta sui social.

“Abbiamo avuto lo stomaco di cambiare un ministero, passato da ‘ambiente’ a ‘transizione ecologica’. Siamo figli del Barocco, il burocratismo è quasi un dato genetico incancellabile del nostro Paese. Se cominciamo così ci sono tutti i motivi per non avere fiducia nel futuro“. De Luca spiega che c’è bisogno della spada per ottenere la sburocratizzazione del paese. “Pnrr non è una sigla, ma un convoglio ferroviario, chi ha scelto questo titolo meriterebbe due anni di carcere“. Il Presidente ironizza sul titolo dato ai fondi provenienti dall’Unione Europea.

L’attacco a Salvini

“Salvini si è confermato il più grande sfondatore di porte aperte. Ha rivendicato come risultato le affermazioni di Draghi, pronto a rivedere il coprifuoco a metà maggio. Draghi però queste cose le ha dette già ad inizio mese. Poi ha fatto una cosa più sofisticata, appoggiando la mozione di sfiducia al ministro Speranza proposta dalla Meloni, per poi votare contro“. Il governatore ironizza sull’operato di Salvini negli ultimi giorni, evidenziando le contraddizioni dell’onorevole leghista”.

La discussione sulle zone

“Dall’inizio della campagna vaccinale si è aperta una seconda fase, per tutelare i settori economici e ci muoveremo su questa linea. Dobbiamo fare attenzione, la zona gialla non è la ricreazione o la movida, altrimenti nel giro di due settimane diventiamo zona rossa. E’ bene parlarsi con brutale chiarezza, il tutto dipenderà dai nostri comportamenti“. Per De Luca non è ancora necessaria la zona arancione, con la decisione che avverrà oggi dopo l’analisi dei dati.

“Se siamo responsabili avremo un estate di liberazione. Apriremo anche un hub vaccinale a Capodichino nell’azienda Atitech, grazie al presidente Giovanni Lettieri. Qui possiamo fare dalle 6mila alle 8mila vaccinazioni al giorno. Aprirà domenica, con 32 box per la somministrazione e 150 unità di personale impegnato quotidianamente“.

“La prossima settimana Capri sarà Covid-free. Tra due settimane toccherà ad Ischia e Procida. Daremo priorità al comparto turistico-alberghiero, per non regalare i turisti ai paesi rivali. Inoltre abbiamo aperto le vaccinazioni agli operatori del trasporto pubblico non solo isolano“.