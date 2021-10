La Campania accoglie l'autunno, nel weekend arrivano le prime piogge: le previsioni

Cieli sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata di oggi e, inoltre, non sono previste piogge. Queste le previsioni meteo per l’intera giornata di oggi: le temperature non supereranno i 27 gradi, con la minima prevista a 20°. I venti questa mattina sono moderati così come nel pomeriggio. Mare, invece, poco mosso. Inoltre, non c’è nessuna allerta meteo presente.

Domani invece, 2 ottobre, i cieli saranno prevalentemente poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Ampie schiarite in serata, è previsto 1mm di pioggia. Massime di 24 gradi e minime di 20, con lo zero termico che si attesterà a 3069m. I venti al mattino saranno deboli, e nel pomeriggio più moderati che proverranno da Sud-Sudovest. Mare poco mosso anche domani e nessuna allerta meteo prevista.

Domenica, infine, cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Previsti 18mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3367m. I venti – scrive 3BMeteo – saranno al mattino moderati e proverranno da Sud, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.