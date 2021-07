Temporali e 10° in meno, anche in Campania il maltempo rovina l'estate

Inizia, finalmente, un calo termico sull’Italia che in questi primi giorni di luglio è stata la sferza di caldo torrido. Certo, in Campania il calo non porterà il maltempo con temporali e grandine come al Nord. Ma sicuramente si inizierà a respirare di più, soprattutto nella notte. Le previsioni di IlMeteo.it parlano di un centro di bassa pressione, alimentato da aria molto fresca, che muoverà il suo baricentro dalla Francia ed entrando in Italia dal Nordovest.

Temperature in calo anche in Campania

Nel resto della nostra Nazione ci sarà ancora una calda stabilità atmosferica, che però non durerà molto. Tra mercoledì 14 e giovedì 15, difatti, il vortice ciclonico si porterà verso le regioni centrali con un’alta ondata di temporali e grandine. Tempo ancora spesso instabile al Nord. Il maltempo porterà anche un generale calo termico anche al Sud. Le temperature potranno scendere anche sotto di dieci gradi rispetto ai giorni precedenti.