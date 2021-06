Resta piuttosto stabile, in Campania, l’indice di positività. Secondo i dati dell’Unità di crisi della Regione Campania sono 218 i casi positivi al Covid nelle ultime 24 ore su 5692 tamponi molecolari esaminati. Un numero di test nettamente inferiore al solito visto che ieri era un giorno festivo: da qui l’aumento conseguenziale dell’indice di positività che passa dal 2,98% al 3,82%.

Otto i decessi – 6 nelle ultime 48 ore e due in precedenza ma registrati ieri – e 789 le persone guarite. In merito alla situazione negli ospedali, calano i ricoveri in intensiva (ieri 55 ed oggi 54) e in maniera più netta in degenza (ieri 624 ed oggi 594).

Le Regioni da zona bianca: c’è anche la Campania

I contagi da Coronavirus continuano a calare e al momento, secondo i dati dell’ultimo bollettino ministeriale, Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto rientrano nella media settimanale da zona bianca. Queste regioni potrebbero superare a breve la terza settimana consecutiva con dati buoni aggiungendosi così a Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna già in bianco. Altre regioni però oggi registrano dati da zona bianca (meno di 50 contagi ogni 100mila abitanti) Sicilia, Marche, Toscana, Provincia di Bolzano, Calabria, Basilicata e Campania: non si tratta però – almeno per il momento – di stime che rientrano in una media settimanale.

Vaccini: Napoli, via alle prenotazioni per open day Pfizer

– Si aprono questo pomeriggio alle 18.00 le prenotazioni per gli “open day” (Pfizer) organizzati presso i centri vaccinali della Asl Napoli 1 come di seguito: * hangar Atitech sabato 5 giugno ore 8,00/21,00 fascia età 30/59 6.110 dosi; domenica 6 giugno ore 8,00/21,00 fascia età 18/29 6.110 dosi.

* Fagianeria real Bosco sabato 5 giugno ore 8,00/20,00 fascia età 16/18 1.200 dosi; domenica 6 giugno ore 8,00/20,00 fascia età 16/18 1.200 dosi.

* Mostra d’Oltremare domenica 6 giugno ore 8,00/21,00 fascia età 18/59 5.070 dosi; lunedì 7 giugno ore 8,00/21,00 fascia età 18/59 5.070 dosi.

L’open day è aperto ai soli cittadini residenti a Napoli. Per prenotare basta collegarsi al link opendayvaccini.soresa.it e compilare i campi a disposizione. Verrà richiesto il codice fiscale, il numero della tessera sanitaria, un riferimento di cellulare e e-mail del vaccinando. Il centro vaccinale, nonché il giorno e l’orario saranno confermati attraverso SMS che assume valore di convocazione e dovrà essere esibito all’arrivo presso il centro.

La Asl ribadisce “che l’unico modo per accedere all’open day è l’aver ricevuto SMS; si invita a rispettare luogo e giorno e non anticiparsi rispetto all’orario di convocazione”.