Camper di un giovane turista svaligiato a Napoli: “Non viaggiate in Italia”

Un semplice viaggio in Italia si è improvvisamente trasformato in un incubo per Joel – 21enne svizzero con oltre 38.000 follower su TikTok. I media elvetici hanno infatti diffuso la notizia secondo cui il giovane sarebbe stato vittima di un furto durante il suo soggiorno a Napoli. Alcuni individui – la cui identità è ancora ignota – avrebbero tentato di forzare il suo camper che aveva noleggiato a inizio vacanza per poter girare la penisola. I ladri sarebbero così riusciti a entrare in possesso di un ricco bottino: un’autoradio, un’attrezzatura fotografica, un computer portatile, un drone e persino dei vestiti.

“Non viaggiate in una città in Italia se avete la targa svizzera“

Poco prima della partenza, Joel avrebbe reso noto il proprio itinerario sulle piattaforme social. Stando a quanto condiviso dal ragazzo, sarebbe partito prima da Genova, per poi fare tappa a Roma e infine a Napoli. Proprio qui – dopo aver trascorso un tranquillo pomeriggio di mare – una volta tornato nel luogo dove aveva parcheggiato il proprio camper ha trovato una gran brutta sorpresa. Il camper era stato infatti totalmente svaligiato. Così, Joel ha subito condiviso su Instagram un video – rilanciato poi a loro volta dai media svizzeri – lanciando un appello ai propri connazionali: “Non viaggiate in una città in Italia se avete la targa svizzera“.

“Alle autorità non ha interessato molto quello che mi è successo“

Ma non è tutto. Il ragazzo – come si può notare all’interno del video – ha mostrato tutta la propria indignazione nei confronti delle forze dell’ordine, denunciando così la loro scarsa collaborazione. Tant’è vero che ai microfoni del portale elvetico 20 Minuten ha dichiarato: “Alle autorità non ha interessato molto quello che mi è successo“, lamentando la lentezza delle procedure. Tuttavia – nonostante il terribile accaduto – Joel ha scelto di non interrompere qui il proprio tour in Italia, proseguendo il proprio viaggio alla scoperta delle bellezze della penisola e senza mai smettere di condividere con i propri follower le proprie esperienze.

Al momento, si resta ancora in attesa di ulteriori dettagli sulle indagini. Infatti, la completa assenza di testimoni o di riprese utili a identificare i responsabili potrebbe rischiare di allungare i tempi delle ricerche.