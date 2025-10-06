Carmela Cipro, lacrime per la vigilessa morta all’ottavo mese di gravidanza: “Per sempre nei nostri cuori”

PUBBLICITÀ

Una tragedia ha scosso questa mattina le comunità di Sant’Arpino e Frattamaggiore. Una donna di poco più di trent’anni, agente della Polizia Municipale di Fratta e incinta all’ottavo mese, si sarebbe tolta la vita sparandosi alla tempia con la pistola d’ordinanza all’interno della propria abitazione.

A dare l’allarme sono stati i familiari, che hanno udito il colpo d’arma da fuoco e chiamato immediatamente i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma ogni tentativo di salvarle la vita è stato inutile.

PUBBLICITÀ

La vittima, Carmela Cipro, era molto conosciuta e apprezzata per il suo lavoro nel comando di Polizia Municipale. La notizia ha profondamente scosso i colleghi e l’intera comunità di Sant’Arpino, dove la donna viveva con la famiglia.

Carabinieri della stazione locale e militari della compagnia di Aversa stanno conducendo le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e comprendere le ragioni del gesto.

Il post del sindaco di Frattamaggiore Marco Antonio Del Prete

“Apprendo con profondo dolore e infinita tristezza della scomparsa dell’Agente semplice della Polizia Locale di Frattamaggiore, Carmela Cipro.

Una notizia che ha scosso nel profondo la nostra comunità, lasciandoci attoniti e senza parole.

Il suo gesto estremo ci ricorda, purtroppo, quanto il dolore dell’anima possa essere silenzioso, invisibile, ma terribilmente devastante.

Alla sua famiglia rivolgo, a nome mio e dell’intera Comunità frattese, le più sentite e sincere condoglianze.

Ci stringiamo con affetto e commozione a chi l’ha amata, stimata e condiviso con lei momenti di vita e di servizio.

Un pensiero speciale va anche a tutto il Corpo della Polizia Locale: oggi piangiamo insieme una collega, una donna, una figlia di questa città. Carmela resterà per sempre nei nostri cuori, come simbolo di dedizione e umanità.

Addio, Carmela. Possa tu ora trovare quella pace che, troppo spesso, il mondo terreno non riesce a donare”.

I messaggi di cordoglio sui social

Sui social, amici, colleghi e cittadini hanno espresso profondo dolore per la tragica scomparsa di Carmela: “Che tristezza, una notizia che sconvolge tanto… condoglianze alla famiglia, che la terra gli sia lieve.” “Che malessere devastante… lo comprendo in pieno… che tu possa trovare pace adesso, quella che la tua mente non riusciva a farti trovare qui in terra…”.