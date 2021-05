«Non sono brava a raccontarmi, ma voglio condividere – anche se non è facile – un periodo brutto della mia vita». Carolina Marconi ha rivelato qualche giorno fa di essersi operata di tumore al seno e di doversi sottoporre alla terapia durante i prossimi mesi. L’ex gieffina (ha partecipato alla quarta edizione del “Grande Fratello”, nel 2004) con due lunghi post pubblicati sulla sua pagina Instagram, ha parlato ai suoi fan della malattia: «Il 24 marzo mi hanno diagnosticato un tumore al seno», scrive Carolina Marconi. «Ricordo che quando me l’hanno detto mi si è gelato il sangue e sono scappata in lacrime al bar della clinica. Mi sono sentita finita come donna».

Carolina Marconi racconta il dramma

«Pensavo ai miei progetti, al sogno di diventare mamma, mi mancava l’aria», ha ricordato Carolina Marconi, 43 anni appena compiuti, nata in Venezuela e naturalizzata italiana.

«Mi sono calmata, ho metabolizzato la notizia anche se dentro ero crepata. Provavo a camuffare le parole dei medici grazie alle cuffiette della musica, non volevo vedere la realtà e ciò che avrei dovuto affrontare». “Ho approfittato di due giorni di sole prima di iniziare la chemio a metà giugno perché non potrò più prendere il sole”, spiega Carolina ai suoi follower dopo averli ringraziati per il supporto che le hanno dato.

“Comunque io sto bene e affronterò tutto con tranquillità. L’atteggiamento per queste situazioni è non perdere mai l’entusiasmo come i bambini e il sorriso perché tutto si risolve e si combatte!”, scrive la Marconi nel suo post, con il quale cerca di tranquillizzare i follower ma soprattutto se stessa.