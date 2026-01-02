Lacrime a Casoria per Franco, addio al giovane papà

PUBBLICITÀ

“Buon viaggio fratellino mio che Dio ti tiene nelle sue braccia salutami a papà e qui ci sarò sempre io per la tua famiglia. Ci hai spezzato il cuore ti amerò per tutta la mia vita ciao”. Questo la dedica scritta da Gianni al fratello Franco Nappi, storico salumiere della frazione di Arpino a Casoria.

Sono stati tanti altri i messaggi di cordoglio lasciati sui social per il 52enne: “Ragazzi purtroppo è una notizia che non avrei mai voluto sapere Franco Nappi un pilastro della nostra cittadella è venuto a mancare le mie più sentite condoglianze alla famiglia Nappi“.

“E con immenso dolore che vi comunico che un pilastro della cittadella, un ragazzo d’oro, umile, buono è venuto a mancare, le mie più sentite condoglianze a tutta la famiglia, mi stringo al loro dolore. R.I.P. Caro Franco“, ha scritto Assunta. Il 52enne è padre di una bimba.

Casalnuovo in lutto per Gennaro Di Criscio, morto a soli 17 anni

Casalnuovo piange la scomparsa di Gennaro Di Criscio, giovane 17enne deceduto a seguito di un incidente avvenuto lo scorso lunedì. Viaggiando verso casa in sella a uno scooter, in circostanze ancora da chiarire, avrebbe impattato sull’asfalto a Castello di Cisterna, nel Napoletano. Dopo circa un giorno di agonia, il giovane è morto lasciando nel dolore i genitori, il fratello e l’intera comunità cittadina.

Al cordoglio dei tanti che hanno dedicato un post a Genny si è unito anche il sindaco uscente di Casalnuovo e ora Consigliere Regionale, Massimo Pelliccia: «Ci sono notizie che lasciano senza fiato. In seguito a un tragico incidente avvenuto nei giorni scorsi, è venuto a mancare un nostro giovane concittadino di appena 17 anni. Una tragedia immensa che colpisce l’intera comunità. Che la terra gli sia lieve. Preghiamo per lui e per la sua famiglia, che vive questo immenso dramma”.