Castellammare in ansia per Carmine, il giovane è scomparso nel nulla

Sono ore d’ansia a Castellammare per la scomparsa di Carmine Zurlo. Non si hanno più notizie del giovane dallo scorso lunedì, 14 marzo. A lanciare l’appello è stata la sorella con un post apparso su Facebook. Lo stesso è stato poi ripreso dalla pagina Facebook Stabiesi al 100%: “Da lunedì 14 marzo non si hanno più notizie di Carmine Zurlo. L’uomo si è allontanato a bordo di un’auto modello Twingo nera da Castellammare di Stabia. Al momento della scomparsa indossava una maglia bianca marca Nike, giubbotto Ston Island, jeans chiaro e calzava scarpe bianche. Chiunque avesse notizie può chiamare al numero 3343882876”.

Già tantissime le condivisioni sui social, nella speranza di torvare Carmine quanto prima.