Cavani cuore d’oro, paga l’operazione ad una bimba e le salva la vita

Edinson Cavani non smette di emozionare, anche fuori dal campo. Oggi al Boca Juniors, il Matador si è reso protagonista di un gesto straordinario fuori dal campo, contribuendo a salvare la vita di una bambina uruguaiana.

La piccola Ema, figlia del giornalista Rafa Cotelo, soffriva da tempo di una grave patologia cerebrale in rapido peggioramento. I medici avevano stabilito la necessità di un intervento urgente, ma i costi proibitivi rendevano impossibile affrontare l’operazione.

Di fronte a questa situazione, Cotelo si è rivolto a Cavani per chiedere sostegno. L’attaccante non ha esitato: tramite un amico di fiducia ha fatto recapitare la cifra necessaria per permettere l’intervento.

L’operazione è stata eseguita con successo. A raccontare la vicenda è stato lo stesso Cotelo in un’intervista a El Observador: “Il medico ci ha detto che bisognava operare immediatamente, la vita di mia figlia era in pericolo. Non avevo i mezzi economici per affrontare una spesa del genere. Poi è arrivato un amico di Cavani con i soldi, dicendo semplicemente: ‘Mi manda Edi’. Con quel gesto Edinson ha salvato mia figlia, senza cercare visibilità o riconoscimenti”.