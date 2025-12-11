PUBBLICITÀ
Cede muro a Napoli nei pressi di piazza Nazionale, il bilancio del crollo

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
Nel pomeriggio odierno si è verificato il cedimento di un vecchio muro di cinta in Via Francesco Pinto, nei pressi di Piazza Nazionale.
L’evento non ha causato feriti.
A seguito del crollo, i detriti del muro, presumibilmente di antica costruzione in tufo, hanno interessato l’area sottostante, danneggiando alcune autovetture che erano regolarmente in sosta lungo la carreggiata.
I Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Locale sono intervenuti tempestivamente per la messa in sicurezza dell’area. A titolo precauzionale, e unicamente per lo stato di forte shock e spavento, una signora è stata accompagnata in ospedale per accertamenti, ma le sue condizioni non destano alcuna preoccupazione. Le prime ricostruzioni suggeriscono che il crollo possa essere collegato a operazioni di demolizione che erano in corso nel sito. La zona rimane circoscritta per consentire la rimozione dei detriti e le verifiche strutturali necessarie. Il Sindaco e l’Amministrazione monitorano costantemente la situazione e assicurano il massimo impegno per il rapido ripristino della normale viabilità e per l’accertamento delle responsabilità e delle dinamiche da parte delle Forze dell’Ordine
