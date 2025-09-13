Chiaia. Non si ferma all’alt e investe carabiniere per fuggire

PUBBLICITÀ
Di Nicola Avolio
Durante il servizio straordinario movida effettuato questa notte dai Carabinieri nella zona dei Baretti del quartiere Chiaia un sottufficiale del nucleo radiomobile di Napoli è stato investito da uno scooter al quale il carabiniere aveva intimato l’Alt.

I fatti sono avvenuti all’una di notte nella centralissima via Gaetano Filangieri. Il centauro è fuggito mentre il Maresciallo dopo l’impatto è caduto battendo violentemente con la spalla sinistra sul manto stradale.

Il militare è stato trasferito con la gazzella nel pronto soccorso dell’ospedale del mare dove fortunatamente è stato poi dimesso con una prognosi di 21 giorni.

Indagini in corso per individuare il responsabile.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

