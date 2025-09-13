Durante il servizio straordinario movida effettuato questa notte dai Carabinieri nella zona dei Baretti del quartiere Chiaia un sottufficiale del nucleo radiomobile di Napoli è stato investito da uno scooter al quale il carabiniere aveva intimato l’Alt.
Chiaia. Non si ferma all’alt e investe carabiniere per fuggire
I fatti sono avvenuti all’una di notte nella centralissima via Gaetano Filangieri. Il centauro è fuggito mentre il Maresciallo dopo l’impatto è caduto battendo violentemente con la spalla sinistra sul manto stradale.
Il militare è stato trasferito con la gazzella nel pronto soccorso dell’ospedale del mare dove fortunatamente è stato poi dimesso con una prognosi di 21 giorni.
Indagini in corso per individuare il responsabile.
