Multati in strada a Napoli perché in sella senza casco: “Si rovinano i capelli”

Servizio di controllo anti movida per i carabinieri della compagnia Napoli Centro che insieme ai militari del nucleo radiomobile di Napoli e del reggimento Campania hanno setacciato la zona dei Baretti di Chiaia.

Durante i controlli i carabinieri hanno denunciato due ragazzi che in sella al proprio scooter non si erano fermati all’Alt tentando di forzare il posto di blocco.

Denunciati anche due recidivi parcheggiatori abusivi e segnalati alla Prefettura 4 giovanissimi trovati in possesso di hashish.

Controlli al codice della strada con 39 sanzioni, di queste ben 13 per mancato uso del casco. I ragazzi indisciplinati hanno fornito ai carabinieri diverse giustificazioni: dal “sono appena partito, ho fatto solo dieci metri” al “si rovinano i capelli” passando per un meno fantasioso “ho dimenticato il casco a casa“. Spiegazioni che non hanno evitato l’inevitabile.

Sono 13 gli scooter che sono stati sequestrati.