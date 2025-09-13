PUBBLICITÀ
Multati in strada a Napoli perché in sella senza casco: "Si rovinano i capelli"

Nicola Avolio
Nicola Avolio
Multati in strada a Napoli perché in sella senza casco:
Multati in strada a Napoli perché in sella senza casco: "Si rovinano i capelli"
Servizio di controllo anti movida per i carabinieri della compagnia Napoli Centro che insieme ai militari del nucleo radiomobile di Napoli e del reggimento Campania hanno setacciato la zona dei Baretti di Chiaia.

Durante i controlli i carabinieri hanno denunciato due ragazzi che in sella al proprio scooter non si erano fermati all’Alt tentando di forzare il posto di blocco.
Denunciati anche due recidivi parcheggiatori abusivi e segnalati alla Prefettura 4 giovanissimi trovati in possesso di hashish.

Controlli al codice della strada con 39 sanzioni, di queste ben 13 per mancato uso del casco. I ragazzi indisciplinati hanno fornito ai carabinieri diverse giustificazioni: dal “sono appena partito, ho fatto solo dieci metri” al “si rovinano i capelli” passando per un meno fantasioso “ho dimenticato il casco a casa“. Spiegazioni che non hanno evitato l’inevitabile.

Sono 13 gli scooter che sono stati sequestrati.

Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

