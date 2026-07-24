PUBBLICITÀ

Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto la chiusura per 30 giorni del noto locale ischitano Blanco, a Casamicciola Terme, teatro la scorsa settimana di una vicenda che aveva destato forte allarme sociale sull’isola verde.

Chiuso noto locale a Ischia, sette ragazzi furono ricoverati dopo la serata

Il provvedimento arriva a seguito dei noti fatti verificatisi all’esterno e nelle adiacenze del locale, dove numerosi giovani avevano fatto ricorso in maniera eccessiva ad alcolici e superalcolici. Tra le persone soccorse vi sarebbero stati anche minorenni, alcuni dei quali hanno necessitato dell’intervento dei sanitari per le conseguenze legate all’abuso di bevande alcoliche. La situazione aveva richiesto un massiccio dispiegamento di forze dell’ordine e mezzi di soccorso.

PUBBLICITÀ

Sul posto erano intervenuti carabinieri, polizia municipale, personale sanitario e ambulanze per gestire l’emergenza e garantire la sicurezza dei presenti, in una serata che aveva registrato una forte affluenza di giovani provenienti da diverse zone dell’isola. La decisione della Prefettura si inserisce nell’ambito delle misure volte alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, soprattutto in relazione alla prevenzione dei fenomeni di abuso di alcol tra i minori e ai rischi connessi alla movida estiva. La chiusura temporanea del Blanco rappresenta un segnale forte delle istituzioni nei confronti di episodi che possono mettere a rischio l’incolumità dei giovani e compromettere la sicurezza pubblica.

Nelle prossime settimane proseguiranno i controlli delle forze dell’ordine nei principali luoghi di aggregazione dell’isola, con particolare attenzione agli esercizi pubblici e al rispetto delle normative sulla somministrazione di bevande alcoliche ai minori. Il provvedimento prefettizio resterà in vigore per trenta giorni.