Choc a Casoria, picchia e tenta di strangolare la madre: arrestato

Questa notte nella città di Casoria, i carabinieri della locale stazione e i militari della sezione radiomobile hanno arrestato un 43enne del posto già noto alle forze dell’ordine. L’uomo deve rispondere di maltrattamenti in famiglia. I carabinieri sono intervenuti nell’abitazione dove il 43enne abita con la madre. La donna, 75enne, non voleva più dare a suo figlio i soldi per comprare la droga. L’uomo non ha voluto sentire ragioni e ha picchiato la vittima fino a cercare di strangolarla per poi fortunatamente rinsavire e allontanarsi. I carabinieri hanno parlato con la donna che è stata trasferita in ospedale per poi mettersi alla ricerca del 43enne. L’uomo è stato rintracciato nei pressi dell’abitazione ed è stato arrestato.