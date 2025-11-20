PUBBLICITÀ
HomeCronacaChoc a Casoria, picchia e tenta di strangolare la madre: arrestato
CronacaCronaca locale

Choc a Casoria, picchia e tenta di strangolare la madre: arrestato

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
Choc a Casoria, picchia e tenta di strangolare la madre: arrestato
Choc a Casoria, picchia e tenta di strangolare la madre: arrestato
PUBBLICITÀ

Questa notte nella città di Casoria, i carabinieri della locale stazione e i militari della sezione radiomobile hanno arrestato un 43enne del posto già noto alle forze dell’ordine. L’uomo deve rispondere di maltrattamenti in famiglia. I carabinieri sono intervenuti nell’abitazione dove il 43enne abita con la madre. La donna, 75enne, non voleva più dare a suo figlio i soldi per comprare la droga. L’uomo non ha voluto sentire ragioni e ha picchiato la vittima fino a cercare di strangolarla per poi fortunatamente rinsavire e allontanarsi. I carabinieri hanno parlato con la donna che è stata trasferita in ospedale per poi mettersi alla ricerca del 43enne. L’uomo è stato rintracciato nei pressi dell’abitazione ed è stato arrestato.

 

PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati