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Una ragazza di circa 20 anni originaria di Baronissi, provincia di Salerno, è stata aggredita nella serata di mercoledì 23 settembre mentre si trovava da sola in largo San Tommaso d’Aquino, nel centro storico di Salerno. L’episodio è avvenuto intorno alle 21:30.

La giovane è stata soccorsa e trasportata in ospedale in codice rosso ed è stata dimessa dall’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno nella tarda mattinata.

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Choc in centro a Salerno, 20enne accoltellata alla schiena da uno sconosciuto

Ha riportato una ferita di sette centimetri alla nuca, nella parte destra, e un’altra alla mano sinistra alzata presumibilmente per proteggersi. Le è stata fatta anche una Tac risultata negativa e una trasfusione in quanto ha perso molto sangue a seguito dell’aggressione. La ragazza ha raccontato di non conoscere la persona che l’ha accoltellata, e nemmeno il motivo. Una volta dimessa, spiegano fonti sanitarie, le è stato consigliato di rivolgersi a uno psicologo. Indaga la Polizia di Stato per comprendere chi possa aver aggredito così violentemente la giovane donna con l’arma da taglio.

A dare l’allarme è stato un passante che ha segnalato la presenza della ragazza ferita. Secondo le prime informazioni raccolte dalla polizia, la ventenne, che risiede nella provincia di Salerno, sarebbe stata raggiunta alle spalle da uno sconosciuto. Sono in corso gli accertamenti da parte degli investigatori per ricostruire l’esatta dinamica dell’aggressione e identificare il responsabile.

Il racconto della vittima

A chiarire un po’ meglio i fatti è stata poi la stessa vittima. “Stavo semplicemente aspettando l’orario per fare una videochiamata in tranquillità sui gradoni e poi mi sono trovata quest’uomo di spalle che mi ha aggredito”, racconta in un’intervista telefonica rilasciata alla trasmissione ‘Dentro la notizia’, condotto da Gianluigi Nuzzi, su Canale 5.

Alla domanda se le avesse chiesto soldi o il cellulare, la ventenne ha spiegato: “Ero io a chiedergli chi fosse e che cosa volesse, perché lo conoscevo, ma non l’avevo mai visto in vita mia. Lui non ha detto nemmeno una parola. Mi ha dato una o due coltellate, poi ha visto che mi sono alzata, mi ha dato dei cazzotti, e poi sono scappata. Quando me ne sono andata, lui è risalito di nuovo verso dove ero scesa”. “Ora ho paura di uscire di casa, se uno ti aggredisce significa che ti vuole morta”, ha aggiunto.

Alla domanda se conoscesse quell’uomo, la ventenne ha chiosato: “Sì, so chi è, perché conosco la mia zona, ma non lo conosco. Infatti, sono rimasta spiazzata e ho detto ‘forse mi ha scambiata per un’altra, forse era pazzo'”.