Stop a misure per i Campi Flegrei, Fico: “Concordato con il Governo intervento ad hoc”

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“Abbiamo concordato con il Governo di lavorare a un provvedimento ad hoc, interamente dedicato ai Campi Flegrei, organico e strutturato, capace di affrontare in maniera complessiva le esigenze del territorio. Il percorso è già iniziato ed è stato attivato un tavolo operativo con l’obiettivo comune di arrivare in tempi rapidissimi a un decreto che contenga tutte le misure necessarie. Dal primo momento abbiamo scelto la strada della leale collaborazione istituzionale e continueremo a percorrerla, convinti che soluzioni serie ed efficaci possano nascere soltanto da un impegno condiviso con il Governo e dal raccordo tra tutti i livelli istituzionali”. Lo afferma il presidente della Regione Campania, Roberto Fico.

“In queste settimane, attraverso il confronto costante con il territorio, abbiamo raccolto le istanze della cittadinanza e individuato misure concrete per affrontarle. Quanto costruito finora confluirà nel nuovo decreto, insieme agli ulteriori interventi strutturali necessari per dare una risposta organica alla particolare e delicata situazione che vive l’area flegrea. La priorità resta chiara: dare velocemente risposte concrete ai cittadini e sostenere le attività economiche e commerciali del territorio”, conclude.

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