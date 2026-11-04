HomeCronacaChoc in Francia, hacker provano a scongelare sangue trasfusionale
CronacaCronaca Internazionale

Choc in Francia, hacker provano a scongelare sangue trasfusionale

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
Choc in Francia, hacker provano a scongelare sangue trasfusionale
Choc in Francia, hacker provano a scongelare sangue trasfusionale
PUBBLICITÀ

Celle frigorifere contenenti stock di sangue provenienti da donatori hanno subito un attacco ibrido che ha preso di mira un gestore di frigoriferi dell’Istituto francese del sangue. Tutto questo, hanno annunciato la ministra della Salute e l’Istituto del sangue, “senza alcun impatto sanitario”.

Il servizio trasfusionale nazionale francese ha dichiarato che degli hacker hanno avuto accesso ai sistemi di controllo e aumentato le temperature in tre celle frigorifere che custodiscono emoderivati vitali a una temperatura di -30 gradi passata a 110 gradi, afferma Bfmtv.

PUBBLICITÀ

PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ