Spacciavano in casa a Torre del Greco, i pusher avevano incassato 1500 euro

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Martedì la Polizia di Stato ha tratto in arresto una 31enne e un 48enne per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, gli agenti del Commissariato di Torre del Greco, nel corso di mirati servizi, nel transitare in viale Castelluccio , hanno proceduto al controllo di un giovane appena uscito da un’abitazione, trovandolo in possesso di una bustina di cocaina che aveva appena acquistato.

Pertanto, i poliziotti, una volta all’interno dell’appartamento in questione, hanno sorpreso la 31enne ed il 48enne con un involucro contenente 11 grammi della stessa sostanza, un pezzo di hashish del peso di 6 grammi, 1.575 euro, suddivisi in banconote di vario taglio, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga. Per tali motivi, i due sono stati tratti in arresto dal personale operante, mentre l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale.

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