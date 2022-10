Choc nel salernitano, scherzano con bomboletta e accendino: sfregiato un ragazzino

Uno scherzo che poteva certo finire in tragedia a Sorrento: un ragazzo è rimasto sfregiato dalla fiamma alimentata da una bomboletta spray di deodorante e accendino. Trasportato in ospedale ha riportato ustioni al volto, alle braccia e alle mani. All’ospedale sono intervenute anche le forze dell’ordine per cercare di chiarire la dinamica esatta di quanto avvenuto.

Giocano facendo la fiamma con bomboletta e accendino: ragazzino resta sfregiato

Secondo quanto riportato da Tutto Sanità l’episodio si è svolto all’Istituto Comprensivo Tasso, dove un gruppo di studenti aveva appena finito la lezione di educazione fisica ed era suonata la campanella dell’ultima ora.

Muniti di bomboletta spray di deodorante, hanno cominciato a giocarci pericolosamente con un accendino generando all’improvviso una fiamma che ha investito un ragazzo. Immediati i soccorsi e la corsa in ospedale. Ha riportato ustioni al volto, alle braccia e alle mani. All’ospedale sono intervenute anche le forze dell’ordine per cercare di chiarire la dinamica esatta di quanto avvenuto.