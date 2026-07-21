Choc sul bus a Napoli: “Uomo picchiato da un borseggiatore davanti a donne e bambini”

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Un uomo è stato brutalmente aggredito a bordo di un autobus della linea 151 a Napoli, sotto gli occhi di decine di passeggeri. La scena, ripresa in un video inviato al deputato Francesco Emilio Borrelli e poi pubblicato sui suoi canali social, mostra un giovane colpire ripetutamente con pugni al volto e alla testa un uomo più anziano e fisicamente esile, che non riesce né a reagire né a difendersi.

Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, la vittima sarebbe stata presa di mira da un presunto borseggiatore ma la dinamica dell’accaduto e le cause che hanno portato all’aggressione non sono al momento chiare. L’episodio sarebbe avvenuto intorno alle 18:30 di lunedì 20 luglio, mentre il bus percorreva via Marina, nei pressi del Molo Beverello. Nel filmato si nota come la maggior parte dei passeggeri assista alla scena senza intervenire. Solo un giovane prova a fermare l’aggressore nel tentativo di interrompere il pestaggio.

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“Davanti a donne e bambini gli hanno anche spaccato la testa”, scrive l’autore del video nel messaggio inviato a Borrelli. Alla denuncia si aggiunge anche la testimonianza di una pendolare, che descrive una situazione di forte degrado sui mezzi pubblici: “Prendo il 151 tutti i giorni per andare al lavoro ed è una vergogna. Chi dovrebbe controllare non lo fa e lascia salire delinquenti e persone che creano problemi. Siamo costretti a subire rapine, molestie, minacce e insulti con troppa frequenza. E intanto non cambia mai nulla”.