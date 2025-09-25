Ciclista di Pomigliano muore per evitare un cinghiale: travolto da un furgone

Tragedia all’alba di oggi sulla provinciale tra Cancello e Polvica, nel territorio di San Felice a Cancello. Un ciclista di 50 anni, A.C., residente a Pomigliano d’Arco, ha perso la vita in seguito a un incidente con un furgone.
Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l’uomo sarebbe caduto dalla bici finendo sotto le ruote del veicolo commerciale, guidato da un residente della zona. L’autista è rimasto illeso ma in evidente stato di shock.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ciclista.