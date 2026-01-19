Allerta meteo al Sud per il ciclone Harry, scuole chiuse in 2 regioni

PUBBLICITÀ

Il ciclone Harry si è abbattuto nella notte sulla Sicilia, infatti l’isola è sferzata da vento e acqua e in quasi tutte le province, eccetto Palermo, le scuole sono chiuse. Le condizioni meteorologiche più severe riguardano l’area etnea e quella dei Peloritani, indicati in rosso dalla Protezione civile. Infatti le autorità hanno invitato i sindaci ad attuare le misure previste dai Piani comunali.

Il dipartimento ha fatto sapere di aver sospeso congedi e permessi per il personale e di aver attivato le organizzazioni di volontariato per: “Supportare, in tutte le verifiche necessarie, i presidi territoriali per le attività di assistenza alla popolazione”.

Nelle prossime ore è in arrivo una burrasca, con venti fino a 120 km/h e forti mareggiate che colpiranno i settori ionici e le Isole Maggiori.

Allerta rossa in Sardegna per il ciclone Harry

Allerta rossa anche per tutte le zone meridionali e orientali della Sardegna. A partire dalle 21 di ieri e per tutta la giornata di oggi, lunedì 19 gennaio, la Protezione civile ha diramato per le zone Iglesiente, Campidano, Flumendosa Flumineddu e Gallura l’allerta di codice rosso per rischio idrogeologico e giallo per il rischio idraulico. Nelle zone Montevecchio Pischinappiu e Logudoro allerta gialla per rischio idrogeologico nella zona del Tirso all’erta arancione per il rischio idrogeologico e gialla per quello idraulico. La decisione del sindaco di Cagliari

“A Cagliari, lunedì e martedì, saranno chiusi gli asili, le scuole e l’Università, gli uffici pubblici, i cimiteri, gli impianti sportivi, i mercati civici, i parchi pubblici, i centri d’arte e le biblioteche – annuncia il sindaco <strong>Massimo Zedda -. Invito la popolazione a prestare particolare attenzione, a causa del vento, delle piogge e delle mareggiate previste”.

Situazione analoga a Olbia dove Il sindaco ha chiesto alla cittadinanza disponendo “la chiusura delle scuole di ordine e grado, degli asili, Ludoteche, Centri di Aggregazione Sociale e tutti i servizi Socio – Educativi, per le giornate di lunedì e martedì 19-20/01/2026. Dispone inoltre la chiusura del Parco Fausto Noce e dei cimiteri cittadini – annuncia Settimo Nizzi -. Evitare assolutamente di sostare lungo la battigia, sugli scogli, sui moli o sui pontili, poiché le forti onde possono causare allagamenti, erosione e danni, mettendo in grave pericolo l’incolumità. Per chi abita in zone a rischio allagamento portarsi ai piani superiori evitando assolutamente cantine, seminterrati e garage”. Da Cagliari a Olbia è in costante aggiornamento l’elenco delle ordinanze pubblicate dai sindaci.