Clan Amato-Pagano, gli indagati fanno scena muta davanti al Gip

Di Redazione Internapoli
Pasquale Foria
Si sono celebrati presso il carcere di Secondigliano gli interrogatori di garanzia degli indagati Gennaro Vastarelli, De Blasio Luigi e Ciro Diano che, difesi dagli avvocati Luigi Poziello e Gandolfo Geraci, hanno deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere.

Contestualmente anche Pasquale Foria, per il quale erano stati disposti gli arresti domiciliari insieme alla moglie presso l’abitazione di Melito, si è costituito presso il carcere di Secondigliano, perché era destinatario altresì dell’ordine di esecuzione per la carcerazione per vecchi reati. Difeso dagli avvocati Luigi Poziello e Mirella Baldascino, si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Da Pasquale e Ida una casa “sicura” per il clan Amato-Pagano, una borsa fuori la porta era il segnale

