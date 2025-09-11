Sequestrati 288 kg di cocaina purissima al porto di Gioia Tauro

PUBBLICITÀ

Il Comando Provinciale della Guardia di finanza di Reggio Calabria e i funzionari

del locale Ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno assestato un altro durissimo colpo alla criminalità organizzata, con il sequestro al Porto di Gioia Tauro – di un ulteriore e ingente carico di cocaina purissima. In particolare, il Gruppo di Gioia Tauro e il personale ADM sono riusciti a intercettare due container sospetti che, all’esito della scansione radiogena effettuata con lo scanner portuale, presentavano anomalie nei vani di ventilazione posti sul fondo della struttura.

Il video della cocaina sequestrata sequestrata al porto di Gioia Tauro

La successiva ispezione diretta ha consentito di scoprire – occultati dietro i

pannelli di protezione dei predetti vani – ben 249 panetti di cocaina, per un peso

complessivo di 288 chilogrammi, che venivano sottoposti a sequestro.

L’attività repressiva condotta – espressione della costante ed efficace azione

operativa congiunta realizzata dalla Guardia di finanza e dall’Agenzia Dogane e

dei Monopoli – ha fortemente inciso sui proventi illeciti di cui avrebbero potuto

avvalersi i sodalizi criminali beneficiari della ragguardevole fornitura di

stupefacente, in quanto la partita di droga sequestrata, una volta immessa sul

mercato, avrebbe potuto fruttare a tali organizzazioni criminali l’enorme introito di oltre 46 milioni di euro.

Il bilancio dei recenti sequestri

A seguito della trasmissione degli atti compilati alla Procura della Repubblica di

Palmi, diretta del Procuratore Capo Emanuele Crescenti, la competente Autorità

Giudiziaria ha provveduto a convalidare il predetto sequestro.

Nel corrente anno, presso il Porto di Gioia Tauro sono già state finora sequestrate

dalla Guardia di finanza di Reggio Calabria, anche unitamente all’ADM,

complessivamente oltre 3 tonnellate di cocaina, per un valore di mercato di quasi

500 milioni euro.